No longa-metragem, que vi ontem (3/5), perderam a chance de usar o tema clássico da série de animação: “Tony Stark tira onda/que é cientista espacial/mas também é Homem de Ferro/elétrico, atômico, genial/dura armadura/Homem de Ferro/e lenha pura/Homem de Ferro”.

Robert Downey Jr. está muito engraçado no papel do super-herói. O que pode ser até um problema para o filme: Tony Stark é um personagem mais interessante quando está sem a armadura. A biografia do ator tem tudo a ver com a persona do bilionário alcóolatra.

Tony Stark é um exemplo da tendência “nerd chic“: capa da Wired, foto com Bill Gates, prodígio da robótica no MIT e, apesar dos carrões e das noitadas com garotas que saem em capas de revistas, passa vários dias em casa, na bancada, montando seus kits de eletrônica.

Homem de Ferro talvez não esteja à altura dos filmes do Homem-Aranha dirigidos pelo Sam Raimi ou dos X-Men do Bryan Synger, mas é melhor que os dois do Quarteto Fantástico, que são bons. As cenas de luta não empolgam muito, mas as explosões são legais. O subtexto político do filme não passa de titica de touro, como dizia o Paulo Francis em bom português. No lugar do tema dos desenhos, usa “Iron Man”, do Black Sabbath.