Começa na quarta-feira (5/12) o II Seminário Internacional Mobilefest, evento de três dias sobre os usos múltiplos do celular, que acontece no Sesc Avenida Paulista. Na quinta-feira (6/12), às 19h15, o escritor americano Howard Rheingold faz uma palestra por videoconferência sobre o futuro das comunicações móveis. Ele é autor do livro Smart Mobs, que trata dos impactos sociais do celular.

Participo, às 20h, de uma mesa redonda para discutir os temas tratados por Rheingold, com o publicitário Eduardo Bicudo e os professores Sérgio Amadeu, Rogério da Costa e Paulo Henrique Ferreira.