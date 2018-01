A HP é a maior fabricante de PCs do mundo. Mas quando assumirá o primeiro lugar também no Brasil? Léo Apotheker (foto), presidente mundial da companhia, estranhou a pergunta, durante encontro com jornalistas na manhã de ontem, num hotel em São Paulo. “O Oscar pode me ajudar a responder, mas tenho uma notícia para vocês”, respondeu o executivo. “A HP já é a primeira fabricante de PCs no Brasil. Número uno!”

Ao lado de Apotheker, Oscar Clarke, responsável pela operação brasileira, deu mais detalhes. “Mesmo em unidades”, explicou o brasileiro. “Já éramos em faturamento. No primeiro trimestre deste ano, a (consultoria) IDC vai mostrar que somos os primeiros em unidades também. Não demorou tanto tempo quanto imaginávamos.”

A informação foi confirmada por Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Informática. “Recebemos os números da IT Data (outra empresa de pesquisa), e continuamos líderes”, disse Rotenberg, ao Estado. “Mas a IT Data separa o mercado oficial do cinza (contrabando). Como a IDC considera os dois juntos, a HP deve ter nos passado.”

Segundo Rotenberg, a perda da liderança, depois de 25 trimestres consecutivos, aconteceu por motivos sazonais. “A gente entregou muito pouco para governo, por causa da mudança dos governos estaduais e do federal”, explicou o presidente da Positivo. “Temos esperança de recuperar a posição no segundo trimestre. O governo já retomou as compras. Foi uma coisa pontual.”

A empresa de pesquisas IDC informou que os números do primeiro trimestre sobre o mercado brasileiro ainda não estão fechados. Mesmo se estivessem, a IDC não divulga o ranking das empresas. Em novembro do ano passado, o presidente da HP Brasil já havia anunciado ter ultrapassado a Positivo Informática em faturamento com a venda de PCs no País.

No quarto trimestre, a brasileira Positivo Informática tinha 15,1% do mercado local, em unidades, conforme dados da IDC citados pela própria Positivo em relatório financeiro. A segunda colocada, identificada como empresa “A” no relatório, tinha 11,8%.

