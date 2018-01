I Will Be (Sub Pop), da banda californiana Dum Dum Girls, é o melhor disco lançado este ano que eu cheguei a ouvir. É para quem gosta de Shangri-las e Phil Spector. Às vezes lembra até Bangles. Acima, um vídeo ao vivo de “Catholicked”, uma das faixas do álbum, tirado do blog Pitchfork.