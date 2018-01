A Totvs fechou ontem um acordo com a IBM, que distribuirá o sistema de gestão empresarial (ERP, na sigla em inglês) da empresa brasileira fora do País. O contrato tem prazo de quatro anos e a parceria começará pela Argentina, Chile e Colômbia. O modelo de distribuição é o de computação em nuvem, em que o cliente paga uma mensalidade e acessa o software pela internet, no lugar de comprá-lo e instalá-lo em seus computadores.

O objetivo é atender pequenas e médias empresas. “O acordo deve ampliar nossa participação internacional, com foco em mercados em crescimento”, disse Laércio Cosentino (na foto, à direita), presidente da Totvs. “É a primeira parceria da IBM no Hemisfério Sul de ERP em cloud (nuvem)”, afirmou Ricardo Pelegrini (na foto, à esquerda), presidente da IBM Brasil.

A IBM e sua rede de parceiros venderá o software da Totvs, como serviço, nos três países. O software será hospedado em Hortolândia, no interior de São Paulo. No Brasil, a IBM também é parceira da Totvs na hospedagem do sistema, mas não na sua comercialização. “Hortolândia é um de nossos quatro centros mundiais de serviços”, ressaltou Pelegrini.

Segundo Cosentino, o acordo com a IBM deve ampliar a presença internacional da Totvs. Atualmente, as vendas externas respondem por uma fatia de 5% a 8% da receita total da companhia. “Temos presença em 23 países e, com esse acordo, entramos na fase 2 de nosso processo de internacionalização”, disse o presidente da Totvs.

Ele explicou que outras empresas de ERP normalmente deixam para parceiros locais a adequação do software ao sistema tributário de outros países. “Nós não, porque consideramos a parte tributária um componente central”, disse Cosentino, acrescentando que essa adequação leva tempo. “Agora estamos prontos para aumentar a velocidade da internacionalização.”

As duas empresas não quiseram falar sobre as metas do acordo. “Mas nós não fizemos isso para vender meia dúzia de contratos”, disse o presidente da Totvs. “O objetivo é um crescimento importante.” De acordo com Cosentino, cerca de 30% dos seus contratos da Totvs já estão no modelo de computação em nuvem.

Foto: Divulgação

Mais informações no Estado de hoje (“IBM distribuirá software da Totvs em outros países“, p. B19).

Siga este blog no Twitter: @rcruz