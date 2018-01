A definição da tecnologia de rádio digital a ser adotada pelo Brasil ficou para o governo que vem. Na quarta-feira, o Diário Oficial da União trouxe uma portaria que cria o Sistema Brasileiro de Rádio Digital (SBRD), e define diretrizes para a escolha de um padrão a ser adotado no País. Foi a última medida assinada por Hélio Costa antes de deixar o Ministério das Comunicações para concorrer ao governo de Minas Gerais.

O processo de escolha se arrasta desde 2005, quando as emissoras começaram a testar a tecnologia HD Radio, da americana Ibiquity. Naquele momento, havia um consenso dos radiodifusores em torno do sistema, que acabou sendo enfraquecido pelos maus resultados dos testes. Atualmente, as emissoras testam o sistema europeu Digital Radio Mondiale (DRM), que tem apresentado problemas semelhantes aos do americano.

André Barbosa Filho, assessor especial da Casa Civil, propõe a organização de um seminário em São Paulo, reunindo governo, radiodifusores e os detentores das tecnologias internacionais, para discutir o que pode ser feito para resolver os problemas técnicos encontrados.

“Existe até a possibilidade de fundir os dois sistemas, para criar uma tecnologia adequada às necessidades brasileiras”, disse Barbosa, que, antes de ingressar no governo, foi professor de rádio por muitos anos.

Ele também afirmou que trabalha para conseguir recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério da Ciência e Tecnologia, e do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), para serem criados grupos de pesquisa em rádio digital, a exemplo do que foi feito na época da TV digital. “Vale a pena esperar um ano para se ter isso”, explicou Barbosa.

