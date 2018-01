Entre 2009 e 2010, as exportações de software da Índia devem chegar a US$ 60 bilhões. Um terço dos medicamentos genéricos consumidos no mundo são fabricados naquele país. Minha amiga Patrícia Campos Mello, correspondente do Estadão em Washington, lança amanhã (25/3) o livro Índia, da Miséria à Potência (Editora Planeta), em que ela conta como o país tem conseguido crescer e se desenvolver a passos rápidos. O trabalho é fruto de pesquisas, entrevistas e viagens que ela fez à Índia.

O lançamento acontece a partir das 19h, na Livraria da Vila – Lorena, Al. Lorena, 1731, Jardins, em São Paulo.