A infraestrutura logística é um gargalo importante da economia brasileira. Os projetos em andamento no País precisam absorver tecnologia de ponta, disponível internacionalmente. Por causa disso, a Finep, empresa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem buscado financiar os estudos iniciais desses projetos, para buscar uma atualização da portos, aeroportos e rodovias brasileiros.

Um exemplo disso é o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, que assinou no mês passado um contrato de R$ 170,6 milhões com a instituição. Como contrapartida, a concessionária precisará investir pelo menos R$ 18,9 milhões. “A primeira parcela está prevista para ser liberada ainda este mês”, disse Luiz Alberto Küster, presidente da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos.

O principal objetivo do contrato é financiar a transferência de tecnologia internacional de gestão e operação de aeroportos. Boa parte dos itens do contrato é de tecnologia da informação, como sistema de compartilhamento de terminais de check-in entre companhias aéreas, sistema de antenas compartilhadas para telefonia celular, banco de dados centralizado para a operação do aeroporto, centro de dados e anel de fibra óptica.

“Além de melhorar o serviço ao cliente, queremos ganhar eficiência nas operações”, disse Küster. O contrato também deve servir para capacitar as equipes internas, que vão acompanhar o trabalho dos fornecedores e dos consultores.

Só existe inovação quando as empresas conseguem obter resultados financeiros a partir de novos produtos, serviços e processos. Em infraestrutura, os processos são essenciais, e eles são muitas vezes amparados por recursos de tecnologia da informação.

“Nessa área, a inovação está muito ligada à engenharia básica, conceitual”, disse Rodrigo Fonseca, diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Finep. “As empresas estão correndo atrás das melhores práticas. A gente perdeu esse conhecimento por falta de investimento em infraestrutura.”

Com financiamento dos projetos básicos, a Finep espera ajudar a recuperar essa inteligência no País. “Os projetos começaram a chegar com mais frequência no último ano”, afirmou o diretor da Finep.

Além de Viracopos, Fonseca citou um contrato de R$ 21,9 milhões, que deve ser assinado ainda este mês com a Contern, construtora do Grupo Bertin. O contrato da Finep vai financiar os estudos de engenharia para a instalação de uma nova rodovia até o Porto de Santos, interligando a Estrada dos Fernandes, em Suzano, até a Rodovia Cônego Domenico Rangoni.

Fonseca citou um terceiro projeto que ainda está em processo de contratação, no valor de R$ 16 milhões, com a construtora WTorre. Ele deve financiar os projetos conceitual e básico do Terminal Portuário de São Luís, no Maranhão. O porto teria uma capacidade de mais de 400 navios por ano.

“Precisamos retomar a capacidade nacional de fazer projetos”, disse Fonseca. “Estamos vivendo um processo de mudança qualitativa das empresas, que estão cada vez mais expostas à concorrência internacional.”

