A Delphi, a Silvestre Labs, a Brasilata e a Santista Têxtil são as indústrias mais inovadoras do País, de acordo com a primeira edição do Índice Brasil de Inovação (IBI), que será divulgado amanhã. O índice levou em conta o esforço e os resultados das empresas em pesquisa e desenvolvimento, comparando seus números com a média do setor em que atuam.

Os setores industriais foram divididos em quatro grupos, de acordo com a intensidade tecnológica: alta, média-alta, média-baixa e baixa. As três primeiras colocadas no grupo de alta tecnologia foram a Delphi, a Embraer e a Marcopolo. ‘A Delphi tem indicadores de inovação muito acima da média setorial’, explica Ruy Quadros, do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), um dos pesquisadores do Projeto IBI. ‘Uma empresa como a Embraer acaba sendo um pouco punida pela metodologia, pois tem um peso setorial muito grande.’

O IBI avaliou 30 empresas, com base em dados do IBGE. A iniciativa surgiu no Instituto Uniemp e teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Acima, o laboratório da Silvestre Labs.

Mais informações no Estado de hoje, 23/5 (“Unicamp aponta as indústrias mais inovadoras do Brasil“, para assinantes, p. B12).