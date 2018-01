Paulo José da Silva tem 23 anos e trabalha como vigilante. Ele chega a ficar seis horas conectado à internet. Anteontem (22/12), às 23h30, conversava pelo MSN Messenger e ouvia música.

Paulo não tem computador e acessa a rede numa lan house, em Jordanópolis, bairro da periferia da zona sul de São Paulo. “Venho aqui todo dia, duas outr três vezes por dia”, disse ele. “A primeira coisa que eu faço quando chego do trabalho é vir para cá.”

Os centros pagos de acesso público, com as lan houses, são o principal local de uso da internet para as classes C, D e E, segundo pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Os centros pagos são usados por 48,1% dos internautas das classes D e E.

Mais informações no Estado de hoje, 24/12 (“Lan house leva internet à periferia“, p. B7).