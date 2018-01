A Intelig Telecom, que foi recentemente incorporada pela TIM, anunciou ontem o lançamento de seu InteligCombo, pacote de banda larga e telefonia fixa via rede elétrica. Por meio de um acordo com a Eletropaulo Telecom, a empresa passou a ser a primeira do País a explorar comercialmente a tecnologia chamada de BPL (sigla em inglês de banda larga via rede elétrica). O anúncio marca também a entrada da operadora no mercado residencial de internet e de telefonia local.

“Estamos oferecendo o serviço em 350 edifícios, o que corresponde a 18 mil residências”, afirmou Alexandre Torres, diretor comercial da Intelig Telecom. O contrato com a Eletropaulo não garante exclusividade. A expectativa do executivo é conquistar 30% desse mercado de 18 mil residências, localizadas nos bairros de Moema, Pinheiros e Jardins, num período de seis meses. A empresa está enviando equipes de vendas para os edifícios atendidos nesta semana. Segundo a Eletropaulo Telecom, a expansão da cobertura do serviço dependerá da demanda.

A Eletropaulo Telecom usa uma versão “indoor” da tecnologia de BPL: a conexão de internet chega via fibra óptica até a caixa de distribuições do edifício e, a partir daí, o sinal é distribuído via rede elétrica. O cliente do serviço pode ligar seu modem em qualquer tomada da sua casa. Ele também recebe um Adaptador de Telefone Analógico (ATA) para conectar um telefone fixo comum ao sistema.

Com seu serviço, a Intelig Telecom competirá com a Telefônica e com a NET. Os pacotes de banda larga têm velocidade de 5 megabits por segundo (Mbps), 10 Mbps ou 15 Mbps. O pacote mais rápido da internet via rede de telefonia da Telefônica é de 8 Mbps, e da Net, via rede de cabos, é de 12 Mbps.

A Intelig anunciou um pacote promocional de lançamento, com banda larga de 10 Mbps a R$ 74,90 ao mês e telefone sem franquia. Os primeiros 350 clientes ganharão ligações locais gratuitas para celulares da TIM. A promoção vale até março de 2011. Depois disso, esse pacote passa a custar R$ 109,90 por mês, mais R$ 10 de franquia de telefone, e as ligações gratuitas passarão a ser feitas para cinco números de celulares da TIM.

