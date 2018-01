Tem no Japão um jogo eletrônico controlado com a cabeça, com o personagem Doraemon.

Não, o equipamento não lê os pensamentos de quem joga. Ele vem com uma hélice para se prender na cabeça, que identifica os movimentos do jogador.

Na tela, o Doraemon, um gato robô sem orelhas, voa com uma hélice parecida.

Via Gizmodo.