Para quem achou legal o controle do Wii, a americana Emotiv Systems foi mais longe. A empresa criou um capacete de eletroencefalograma (foto) para controlar a ação na tela com sinais elétricos do cérebro.

Pode parecer absurdo, mas saiu na prestigiosa Technology Review (em inglês), do Massachusetts Institute of Technology (MIT). O sistem tem três aplicações: identifica expressões faciais, como caretas e sorrisos, que podem ser transferidas para um avatar; diz se o jogador está calmo ou agitado; ou detecta certas intenções conscientes, que podem ser usadas para empurrar, puxar, girar ou levantar objetos virtuais.

O capacete consegue ler imediatamente movimentos da face ou estados emocionais, mas, para manipular objetos, o usuário precisa de algum treino. Ainda não existe nenhum jogo que usa a tecnologia. A Emotiv acaba de colocar à venda capacetes e kits de desenvolvimento para programadores.