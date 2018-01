John Carter: Entre Dois Mundos é um filme sobre as aventuras em Marte de um veterano sulista da Guerra Civil Americana. Tem como base o romance Uma Princesa de Marte, publicado em 1917 por Edgar Rice Burroughs, o criador de Tarzan.

De Flash Gordon a Avatar, as histórias sobre aventuras em outros planetas foram influenciados pela série de romances de Burroughs ambientados Marte (ou “Barsoom”, como o planeta é chamado pelos marcianos) . Com orçamento de US$ 250 milhões, o filme que chega aos cinemas em 9 de março foi dirigido por Andrew Stanton, que escreveu e dirigiu Procurando Nemo e Wall-E, na Pixar. Segundo a Wired, Stanton fez este primeiro filme já pensando numa trilogia.

Segundo executivos de Hollywood ouvidos por The Daily Beast, existe um grande temor de que o filme da Disney seja um fracasso, já que o estúdio não estaria sabendo nem como apresentá-lo. Inicialmente, o nome seria John Carter de Marte, mas a referência ao planeta vermelho foi retirada do título por medo de que afastasse o público feminino. O primeiro trailer (abaixo) mostrava um pouco quem era John Carter, mas as referências à sua vida na Terra foram excluídas da segunda versão (acima), refletindo o fracasso no ano passado de Cowboys & Aliens, mistura de faroeste e ficção científica.

Além disso, depois de ver os trailers, muita gente está achando que se trata de uma imitação de Avatar e de Star Wars, que foram influenciados pelo trabalho de Burroughs. Pelo mais recente, minhas filhas acharam que deve ser parecido com Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo.

Uma Princesa de Marte e outros livros da série, no original em inglês, estão disponíveis gratuitamente no site do Projeto Gutenberg, para download.

