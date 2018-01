[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/LOi_wxypeGc” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

O guitarrista inglês John Martyn era um dos grandes nomes da folk music. Tão grande quanto Nick Drake, e talvez maior. Ele morreu hoje (29/1). A maioria das pessoas considera Solid Air (1973) seu melhor trabalho. Pessoalmente, prefiro Bless the Weather (1971), o disco anterior. No vídeo acima, de 1973, ele canta “May You Never”.

Via Mojo (em inglês).