O Wall Street Journal é apontado com um dos poucos casos de sucesso na venda de conteúdo na internet. A assinatura da versão eletrônica custa US$ 99 ao ano. Seu novo dono, Rupert Murdoch, da News Corp., estuda acabar com a cobrança, segundo a Reuters (em inglês). Ontem (17/9), o New York Times anunciou que deixará de cobrar por sua seção especial de colunistas, chamada TimesSelect.

Há 10 anos, era comum as empresas tradicionais de comunicação se preocuparem com a canibalização do impresso pela internet. Por isso, muitas partiram para a cobrança de assinatura, mais como uma forma de proteger os produtos existentes do que uma maneira de ganhar dinheiro.

O que acontece hoje é que, ao manter o esquema antigo, as empresas acabam sacrificando sua presença num mercado em ascensão para proteger o produto que está em declínio. Jornal é hábito e, se há 10 anos os adolescentes não liam o impresso, o que existe atualmente são pessoas a caminho dos 30 anos que nunca se acostumaram ao papel, e que acabam sem acesso à versão eletrônica do impresso porque ela é fechada.

A assinatura do jornal em papel cobre os custos de impressão e distribuição. Como na internet não existem custos de impressão e distribuição, não existe justificativa financeira para cobrar assinatura. Assim como acontece no impresso, o negócio na internet é vender anúncios, que são cobrados de acordo com o tamanho da audiência. A venda de assinaturas restringe o tamanho da audiência na internet, sem a contrapartidade de cobrir os custos de distribuição, e, dessa forma, restringe o faturamento com a publicidade.

Para o mercado publicitário, o leitor da internet ainda vale bem menos do que o impresso. De 10 a 100 vezes menos, dependendo do tipo de publicação que se está comparando. Mesmo nesse ambiente compensa cada vez mais optar pelo ambiente digital. Existem cerca de 40 milhões de internautas no País, o que já corresponde a uma audiência maior que o total de leitores de jornais impressos. No ano passado, a circulação dos jornais ficou em 7,2 milhões de exemplares diários. Admitindo-se que cada exemplar tem, em média, cinco pessoas que o lêem, eram 36 milhões de leitores do impresso.