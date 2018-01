O jornal americano The Philadelphia Inquirer planeja publicar, no próximo mês, uma seção especial em três dimensões (3D), e distribuirá óculos especiais aos seus leitores, segundo o blog The Huffington Post (em inglês).

A edição especial deve circular em 13 de junho, um domingo. O sucesso do filme Avatar fez com que diversas publicações apostassem no tridimensional. A revista Playboy americana publicará no mês que vem um pôster central em 3D. Jornais da China, Inglaterra e Bélgica também anunciaram edições com imagens tridimensionais.