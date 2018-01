O site japonês Manga no Shinbum (jornal em quadrinhos) publica as principais notícias do dia em forma de mangá. Segundo a revista Wired (em inglês):

“Não são tiras ou cartuns políticos – são matérias jornalísticas verdadeiras sobre tudo, de política internacional a cultura pop a julgamentos de assassinatos. O site emprega mais de 100 artistas de mangá para produzir notícias quentes, com 10 a 15 atualizações por dia. O estilo gráfico varia – alguns trabalhos são em cores, outros em preto e branco; alguns são realistas, outros exageradamente kawaii (fofos).”

Acima, a primeira página da matéria sobre a Google TV.