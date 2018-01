Por mais que anunciem a morte do jornal, muita gente ainda acha desconfortável ler na tela.

Pensando nisso, o jornal The New York Times e a Microsoft estão para lançar a versão beta, para testes, do Times Reader, software que tem como objetivo aproximar a leitura de notícias digitais da experiência com o jornal de papel.

Ele mantêm as facilidades da internet, como várias atualizações diárias, links e buscas, e traz outras comuns ao impresso, como a possibilidade de se fazer anotações sobre o texto.

O software acerta o conteúdo para encaixá-lo ao tamanho da página, dividindo as matérias em colunas e evitando barras de rolagem ou espaços em branco excessivos.

Via Wired News.