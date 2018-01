O importante do jornalismo na internet é a participação.

Em “Amateur Hour“, na revista The New Yorker, Nicholas Lemann discute o fenômeno dos blogs e do jornalismo cidadão, notícias escritas por amadores. Ele fala sobre o projeto NewAssignment.Net, onde os leitores escolhem os assuntos e pagam para os jornalistas irem atrás:

Mesmo antes do advento do NewAssignment.Net, e mesmo para pessoas que não possuem blogs, há muito mais oportunidade do que havia para se comunicar com as empresas de notícia. Em suas versões de internet, as empresas jornalísticas mais tradicionais deixam seus repórteres disponíveis para responder a questões de leitores e, muitas vezes, permitem que os leitores publiquem seu próprio material. A capacidade de ver isto como a chegada da democracia verdadeira no que tem sido uma oligarquia dos meios torna muito mais fácil argumentar que o jornalismo na internet já conseguiu alcançar coisas importantes.