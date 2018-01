Existe exagero na política monetária, na visão do economista José Alexandre Scheinkman, da Universidade de Princeton. “Nos últimos três anos, o Banco Central praticou uma política excessivamente apertada”, disse ontem, durante o evento Futurecom, em Florianópolis.

Ele defendeu a adoção de uma taxa de inflação que exclua os preços administrados, como tarifas de energia e telecomunicações, e os preços determinados pelo mercado externo, como o petróleo, para a definição do comportamento dos juros. “Nos últimos anos, os preços livres tiveram queda”, destacou.

Entre 2000 e 2005, o crescimento médio do Brasil ficou próximo de 1% ao ano, abaixo da média mundial. A China avançou 9%. O economista acredita, no entanto, que a política de juros altos e o câmbio valorizado não são os culpados pelo desempenho ruim do Brasil.

Para ele, restringem a expansão econômica a falta de investimentos em infra-estrutura, educação e pesquisa e desenvolvimento e os tributos pesados e complexos, que impedem a redução da informalidade e retiram competitividade do País.

Mais informações no Estado de hoje (“Banco Central exagerou nos juros, diz Scheinkman“, para assinantes, p. B3).