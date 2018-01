[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/1S0-S36pMo4″ width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

Kevin Kelly foi o primeiro editor da Wired, e ficou à frente da revista em sua fase heróica, de 1992 a 1999. (Hoje aparece no expediente como “senior maverick”.) Kelly participou na semana do Web 2.0 Summit, em São Francisco, e falou da Web 10.0. A palestra, de pouco mais de 15 minutos, está no vídeo acima, em inglês.

Naquele dia, fazia 6.527 dias que Tim Berners-Lee havia colocado a primeira página da web no ar. Kelly lembrou que, antes da criação da web, a internet permitia que as pessoas compartilhassem computadores. Com a invenção de Berners-Lee, foi teve início do compartilhamento de documentos, com os links entre as páginas.

A Web 2.0 trouxe o compartilhamento de dados. “Passamos a conectar as unidades elementares da informação”, disse o jornalista. A partir daí, ele falou dos próximos 6.500 dias da web. Segundo Kelly, da mesma forma que a internet é a rede das redes, ela é também a mídia das mídias, para onde todos os suportes convergem. “Se eu mostrar a vocês um tela negra, não há como saber se ela vai mostrar um filme, televisão, uma página de internet ou um jogo”, exemplificou.

A internet está se tornando uma só máquina, em que se ligam todas as telas, e um só banco de dados. “A informação que não for compartilhada perderá a importância”, disse Kelly. Ele acrescentou que todas os objetos que carregam alguma informação estarão conectadas à rede e farão parte desse banco de dados global. E, com isso, a rede passará a ser o mundo.

Kelly disse que os primeiros 6.500 dias da web mostraram que o impossível acontece: “A Wikipédia é impossível na teoria, mas não na prática”.

Via Boing Boing (em inglês).