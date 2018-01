No ano passado, a casa das pessoas passou a ser o principal lugar de acesso à internet, ultrapassando as lan houses, segundo estudo divulgado ontem pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). As lan houses, centros pagos de acesso à rede, tinham ficado em primeiro lugar em 2007 e 2008.

“O ano passado registrou a maior taxa de crescimento na posse de PCs e no acesso residencial à internet desde o início do estudo”, disse Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br, centro responsável pelo estudo, explicando a expansão do acesso residencial. “Isso reflete o crescimento da capacidade de consumo da população de renda mais baixa, além de programas do governo, como a redução de impostos para computadores.”

A pesquisa, que está em sua quinta edição, apontou que, em 2009, 48% dos entrevistados acessavam a internet de casa e 45% da lan house. A posse de computador passou de 28% em 2008 para 36%, enquanto o acesso residencial à internet aumentou para 27% em 2009, comparado a 20% no ano anterior.

Pela primeira vez, o estudo registrou crescimento na presença do telefone fixo na casa das pessoas. Na área urbana, a presença do serviço passou de 40% em 2008 para 44% do total das residências. “Ainda não sabemos se é uma tendência”, afirmou Barbosa. Ele apontou que o avanço do telefone fixo pode ser explicado pela venda de pacotes que combinam telefonia, banda larga e TV paga e pelo preço elevado dos minutos do celular.

O principal motivo citado pelas pessoas para não ter computador em casa, no caso do acesso à internet, é a falta de disponibilidade do serviço na região. “Na área rural, esse é um problema gravíssimo, mas, mesmo nas grandes cidades, existem lugares na periferia onde a banda larga não chega”, disse Barbosa.