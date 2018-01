Na próxima terça-feira, dia 27, será o lançamento do meu livro O desafio da inovação: a revolução do conhecimento nas empresas brasileiras, publicado pela Editora Senac São Paulo. Nele, mostro casos de sucesso e discuto os principais obstáculos à inovação no País.

Estarei a partir das 18h30 na Livraria Martins Fontes, Av. Paulista, 509, em São Paulo.

Apareça por lá!

Siga este blog no Twitter: @rcruz