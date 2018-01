O Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI), da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, recebeu 20 protótipos do laptop de US$ 100, do professor Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology.

Hoje, colocaram as máquinas, que têm nome oficial de XO, nas mãos de crianças brasileiras (foto). Segundo a professora Roseli de Deus Lopes, da Poli, deve chegar ao Brasil um novo lote de cerca de mil máquinas, no começo do próximo ano, para serem testadas nas escolas.

O projeto Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês) tem como objetivo levar laptops de baixo custo para estudantes de países em desenvolvimento. Apesar do apelido laptop de US$ 100, a máquina deve custar US$ 150 no lançamento. O Brasil analisa comprar um lote inicial de um milhão.