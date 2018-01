Para quem considerou radical a proposta do professor Nicholas Negroponte de criar um laptop de US$ 100, os indianos querem ir mais longe. O governo daquele país planeja desenvolver um computador portátil de US$ 10 para estudantes, segundo matéria publicada semana passada pelo jornal The Times of India (em inglês).

Eles trabalham com dois projetos diferentes e teriam conseguido, até agora, chegar num preço de US$ 47, sem os custos de mão-de-obra. O governo indiano não quis aderir ao projeto do professor Negroponte. Acho muito difícil chegar aos US$ 10, pelo menos no curto prazo, mas pode dar bons resultados a tentativa de baixar o preço dessa forma.