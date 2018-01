Peter Lunenfeld, professor da Universidade de Pasadena, compara o projeto do laptop para crianças do professor Nicholas Negroponte (foto), co-fundador do Media Lab do MIT, à proposta da Microsoft de se criar um PC celular, para estudantes pobres.

No jornal Los Angeles Times (em inglês), Lunenfeld argumenta que o programa Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês), criado por Negroponte, é superior. Ele aponta que o celular é uma grande plataforma para consumir conteúdo, mas não para gerá-lo: