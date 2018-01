O pregão eletrônico para a compra de 150 mil computadores portáteis de baixo custo pelo governo será retomado hoje (19/12) às 9h30. A concorrência não foi finalizada ontem porque os preços oferecidos pelos concorrentes foram considerados “MUITO altos” (com muito em maiúsculas) pelo leiloeiro, quando comparados ao preço de referência da administração pública. O melhor lance apresentado pelas empresas foi de R$ 128,26 milhões, o que corresponde a um preço de R$ 855 por laptop.

“Senhores, chegamos ao final deste dia sem que houvesse uma redução de preços realmente significativa, sendo que os valores cotados permanecem completamente inaceitáveis”, escreveu o leiloeiro. “Nesse ínterim, pedimos o esforço de todos no sentido de revisar suas planilhas de custos, a fim de cotar preços compatíveis com aquele orçado pela administração.”

No começo do mês, Cezar Alvarez, assessor especial da Presidência da República, afirmou que o governo esperava pagar menos de US$ 300 por máquina, incluindo a entrega nas escolas e três anos de assistência técnica. O edital foi publicado no último dia 6.

Acima, o XO, da OLPC; o Mobilis, da Encore; e o Classmate, da Intel.

Foto: Pilotos do Projeto UCA

Mais informações no Estado de hoje (“Propostas de laptops têm preço ‘muito alto’“, p. B13).