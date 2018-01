Um grupo de pesquisadores do Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology, desenvolveu um equipamento para ler mentes e avisar a quem o usa sobre o estado emocional de seus interlocutores.

A prótese de inteligência emocional social (EPS, na sigla em inglês) tem como objetivo ajudar pessoas com autismo a interpretar melhor os sinais não-verbais das outras pessoas, como expressões faciais e movimentos de cabeça.

Via News.com.