“Always late/yes, it’s always the same/procrastination is my middle name”, cantou Todd Rundgren, à frente do Utopia, em 1980, num álbum em que pastichava os Beatles. A multiplicidade de meios de comunicação pode atrasar a vida das pessoas. As técnicas para evitar que isso aconteça se chamam life hacking. Blogs como Lifehacker e 43 Folders tratam do assunto.

Algumas dicas são:

divida as grandes tarefas em etapas menores, para não se perder na execução

bloqueie no navegador os sites que fazem perder tempo, quando estiver ocupado

se puder, configure o email para atualizar a cada meia ou uma hora

crie modelos de e-mail, se tratar sempre do mesmo assunto

faça uma lista de tarefas num arquivo de texto e confira sempre

nem tudo é alta tecnologia. para alguns, um bloco de papel pode ser melhor

mande avisos para você memo, lembrando das tarefas urgentes

concentre o máxio das atividades num único aplicativo no computador

Mais informações no Estado de hoje (“Comunicação demais atrapalha“, p. B10).