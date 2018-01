O quadrinhista americano R. Crumb publicou uma linha do tempo em seu site oficial (em inglês), em que mostra as revistas que publicou, ano a ano. Ela faz parte de uma minibiografia, que conta como ele está hoje:

“Com exceção da expedição ocasional a Paris ou aos Estados Unidos, Crumb se instalou no sul da França, onde trabalha arduamente no projeto de longo prazo de ilustrar o livro do Gênesis. Ele possui quase 5 mil discos de 78 rotações em sua coleção. Seu filho Jesse vive no Norte da Califórnia. Sua filha Sophia mora a 45 minutos de distância de seus pais. Aline (sua mulher) exerce suas atividades nos quadrinhos, pintura e escultura.”