Conversei hoje sobre empreendedorismo e tecnologia com o Aleksandar Mandic (Mandic), Gustavo Morale (HotWords), Romero Rodrigues (Buscapé) e Marcelo Romeiro (Rio Bravo), em evento do Link na Livraria Cultura.

O vídeo completo do painel será publicado no domingo. Leia mais: Os desafios do empreendedor.