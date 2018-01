O curitibano Marcelo Tosatti, de 23 anos, participa do desenvolvimento do Linux para o projeto Um Laptop Por Criança (OLPC), liderado por Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab, do Massashusetts Institute of Technology (MIT).

O programador enfrenta alguns desafios técnicos. Um deles é usar o Linux também na BIOS. Outro é reduzir o tamanho do sistema operacional. Uma versão normal ocupa pelo menos 2 Gigabytes. O laptop do projeto terá 512 Megabytes no lugar de disco rígido.

Mais informações no Estado de hoje (“Fabricantes de chips brigam pelo mercado de laptops para os pobres“, p. B16).