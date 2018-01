O jornalista Ethevaldo Siqueira lança amanhã (28/10), durante o evento Futurecom, em São Paulo, o livro Para compreender o mundo digital (Editora Globo). Trata-se da seleção de uma centena de artigos publicados pelo autor em sua coluna dominical no jornal O Estado de S. Paulo e de comentários feitos em seu programa diário, Mundo Digital, na rádio CBN. Os textos foram reescritos, atualizados e organizados em capítulos, que tratam de temas como áudio, vídeo, televisão digital, telecomunicações, telefonia celular, computadores, internet e casa digital.

Às 16h, haverá um talk show com o autor e, às 17h, uma sessão de autógrafos no estande da CBN, no Transamérica Expo Center, Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, São Paulo – SP.