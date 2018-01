O jornalista Edson Perin, colunista da Rádio Eldorado, lança amanhã em São Paulo o livro TI para negócios: Como fazer a tecnologia trabalhar pelo seu sucesso e da sua empresa (Netpress Books). Perin expõe, na linguagem dos profissionais de negócios, os principais recursos de tecnologia da informação para empresas dos mais variados portes e setores. Ele escreveu:

“Se há alguns anos algumas empresas visionárias podiam pensar em investir em tecnologia somente para se tornarem mais competitivas, hoje todas estão tendo de fazê-lo para estarem adequadas às normas legais. Apesar disso, não são todas que estão tirando o máximo proveito do dinheiro injetado em TI. Ou seja, estão deixando de usar os recursos para ganhar mais competitividade, melhorar sua eficiência, reduzir os custos e ampliar os lucros.”

Para ajudar as empresas a usar melhor os recursos tecnológicos, o livro trata de temas como gestão empresarial (ERP), relacionamento com clientes (CRM), nota fiscal eletrônica, comércio eletrônico e computação em nuvem. O site do livro (www.tiparanegocios.com) oferece mais de uma centena de entrevistas, em áudio, feitas por Perin para a Eldorado. O prefácio é assinado por Cassio Dreyfuss, vice-presidente de pesquisas do Gartner.

O lançamento acontece amanhã, entre as 18h e as 21h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Av. Paulista, 2073.

