Numa resenha do livro Ultimate Blogs: Masterworks from the Wild Web (Vintage), Thomas Jones fala sobre como os blogs são diferentes dos livros:

“Um blogueiro pode colocar um post sem edição na web, disponível aos leitores minutos depois de a idéia aparecer na sua cabeça. Um blog é não-linear, sempre inacabado e aberto. Pode indefinidamente receber acréscimos, ser reescrito, cortado e comentado. Mas, mais que isso, um blog precisa ser denso de hyperlinks, direcionando o leitor à blogosfera e ao resto da internet por meio de uma cadeia de caminhos que se bifurcam. Isso pode soar como sua idéia de pesadelo, o que é somente uma das várias razões pelas quais a internet não vai tornar os livros obsoletos tão rapidamente.” (London Review of Books, em inglês)

Pode ser. Mas talvez o Kindle já seja um bom começo.