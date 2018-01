Em média, a cada dia dos últimos 40 anos um pedaço de lixo espacial caiu de volta à Terra, segundo a Nasa (em inglês). A maioria não resiste à reentrada na atmosfera. Grande parte do que consegue resistir acaba caindo em lugares remotos e pouco povoados.

Acima, um tanque de 250 quilos do segundo estágio do lançador Delta 2, que caiu próximo da cidade de Georgetown, no Texas, em 22 de janeiro de 1997. Mais fotos no site da Nasa. Aqui, um post anterior sobre o lixo em órbita.