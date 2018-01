O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber amanhã (24/11) do professor Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology, um laptop que funciona do projeto OLPC, sigla em inglês de Um Computador Por Criança.

Lula será o primeiro chefe de Estado a receber o equipamento de baixo custo, anteriormente conhecido por laptop de US$ 100. As primeiras máquinas devem sair por volta de US$ 130 cada uma. O governo estuda comprar 1 milhão de laptops para equipar estudantes brasileiros.

O encontro acontecerá na base aérea de Cumbica. Também irão participar David Cavallo, representante do OLPC na América Latina; os professores Roseli de Deus e Marcelo Zuffo, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; e Rodrigo Lara Mesquita, jornalista e pesquisador associado do Media Lab.