Kevin Kelly escreve sobre o que ele chama de novo socialismo na Wired (em inglês) de junho. Segundo ele, a internet fez surgir uma nova forma de coletivismo, com trabalho compartilhado e bens comuns, disponíveis para todos. Ele diz que, ao contrário do socialismo tradicional, essa nova forma de organização é descentralizada, internacional e independente de governos.

Curioso mesmo é o resumo sobre a história do socialismo, que acompanha o texto de Kelly e cita o presidente Luiz Inácio Lula da Silva:

“1516 – Utopia, de Thomas More

1794 – A Era da Razão, de Thomas Paine

1825 – Primeira comunidade dos EUA

1848 – O Manifesto Comunista, de Marx e Engels

1864 – Associação Internacional dos Trabalhadores

1903 – O Partido Bolchevique elege Lenin

1917 – Revolução Russa

1922 – Stalin consolida o poder

1946 – Serviço de saúde estatal em Saskatchewan

1959 – Revolução Cubana

1967 – Che Guevara é morto

1973 – Salvador Allende é deposto

1980 – Usenet

1985 – A Glasnost de Mikhail Gorbachev

1991 – Acaba a União Soviética

1994 – Linux 1.0

1998 – A Venezuela elege Hugo Chávez

1999 – Blogger.com

2000 – Google: 1 bilhão de páginas indexadas

2001 – Wikipédia

2002 – O Brasil elege Lula da Silva

2003 – Biblioteca Pública de Ciências

2004 – Digg

2005 – Mechanical Turk, da Amazon

2006 – Twitter

2008 – Facebook: 100 milhões de usuários

2008 – Os EUA destinam US$ 700 bilhões a ativos hipotecários com problemas

2009 – YouTube: 100 milhões de usuários mensais nos EUA”