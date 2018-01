Quem, assim como eu, cresceu com jogos que tinham como objetivo correr da esquerda para a direita deve gostar (ou não) do Monkey Kick Off, que é ainda mais estúpido. O jogador controla um macaco que chuta uma bola. Você pode clicar com o mouse em qualquer lugar, ou apertar qualquer tecla, que ele chuta. O objetivo é mandar a bola para o mais longe possível.

“Um Q.I. de dois dígitos dá e sobra para esse simpático game em flash”, escreveu Angelo Ikeda, no blog Everything Else Is Evolving. O Angelo já conseguiu dar um chute de 4.765 metros de distância. Eu ainda não cheguei lá.