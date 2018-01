Hoje estreou lá fora o filme Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, falso documentário do jornalista Borat Sagdiyev, sexto homem mais famoso do Cazaquistão, interpretado pelo comediante inglês Sacha Baron Cohen.

A revista Wired (em inglês) entrevistou o turco Mahir Cagri (foto), que virou celebridade da internet na década passada por causa de seu site pessoal. Em um inglês muito peculiar, Mahir, entre outras coisas, oferecia sua casa para mulheres do mundo todo que quisessem conhecer a Turquia.

Mahir também dizia no site que gosta de fotografar “animais, cidades, lindas modelos nuas e pessoas (peoples)”.

Na entrevista, ele acusou o comediante inglês de ter se baseado nele para criar o jornalista Borat, que tem em comum com Mahir o inglês estranho, o bigode e não só, e pergunta se a revista conhece um bom advogado para indicar, porque planeja entrar na Justiça contra Cohen.