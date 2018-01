Com os dados preliminares do Censo 2010, divulgados ontem, o Brasil já tem mais celulares do que gente. São 185.712.713 de habitantes para 191.472.142 de acessos celulares em setembro. A expectativa anterior era de que o número de acessos ultrapassasse a população este mês. Se o IBGE confirmar o número preliminar, a virada aconteceu em julho, quando os acessos móveis chegaram a 187.021.171.

É claro que isso não quer dizer que todo mundo tem telefone celular. O número da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostra o total de chips em operação. Muitas pessoas possuem mais de um chip, para aproveitar as promoções de várias operadoras, e os chips usados em outros dispositivos, como leitores de cartões e modems de banda larga sem fio, também entram nessa conta.

Siga este blog no Twitter: @rcruz