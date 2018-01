A IBM anunciou uma ampliação de seu centro de tecnologia Linux no Brasil. O total de pessoas passou de 15 para 45. Além do espaço que ocupa na Unicamp, o centro passou a ter instalações em Hortolândia. Foram investidos us$ 2,2 milhões na expansão.

Mais informações no Estado de hoje (“Grandes empresas reforçam aposta no software aberto“, p. B16).