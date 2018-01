No ano passado, a Amazon vendeu mais livros digitais para o Kindle do que livros de papel. Foram 115 e-books para cada 100 paperbacks (brochuras). No mesmo período, a empresa vendeu três vezes mais livros para o Kindle que de capa dura.

A Amazon divulgou resultados do quarto trimestre ontem e, sem ser específica, anunciou ter vendido “milhões” de leitores Kindle. Segundo o blog Business Insider, um analista estima que foram cerca de 7 milhões de unidades vendidas em 2010.

Foto: NotFromUtrecht/Creative Commons

Siga este blog no Twitter: @rcruz