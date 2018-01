A decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de suspender a reunião da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que decidiria sobre a anuência prévia à compra da Brasil Telecom, pode ser um bom negócio para a Oi.

Caso não seja revertida hoje (17/12), a decisão dará mais tempo à operadora para fechar o negócio, mantendo dinheiro em caixa em tempos de crise. O contrato assinado entre as empresas prevê um prazo adicional de 125 dias em caso de contestação judicial ao negócio.

Sem nenhuma contestação, o prazo venceria no domingo. O adiamento também pode ser bom para a Anatel, já que, se a agência aprovar o negócio hoje, terá sido o processo de anuência prévia mais rápido de sua história. Depois de a agência mudar as regras do setor para permitir a compra, aprovar a operação em prazo recorde poderia abrir espaço para críticas.