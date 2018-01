A Intelig sofreu uma nova pane ontem, depois de deixar vários clientes sem serviço no último dia 6. Curiosamente, o motivo apontado pela TIM, dona da Intelig, foi o mesmo nas duas ocasiões: rompimento da rede em dois pontos. Alguns clientes ficaram sem telefonia e internet, por várias horas. Outros registraram instabilidades nos serviços.

“A TIM informa que, devido a um duplo rompimento de fibra óptica no backbone (espinha dorsal) da rede da Intelig, clientes enfrentaram dificuldades para utilizar os serviços de voz e dados da operadora entre 14h45 e 16h50 desta terça-feira”, informou a empresa ontem. “Os rompimentos ocorreram em rotas independentes e redundantes. As equipes técnicas da Intelig trabalharam para o rápido restabelecimento dos serviços, que já estão normalizados.”

A única diferença em relação ao comunicado do começo do mês foi o horário da pane, que no dia 6 aconteceu entre 11h40 e 15h30. Naquela ocasião, a empresa também falou em “duplo rompimento de fibra óptica no backbone” e em “rotas independentes e redundantes”.

A empresa não soube dizer se os lugares em que a rede se rompeu ontem foram os mesmos do começo do mês. Muitos clientes reclamavam no Twitter. “Aqui na empresa, Intelig fora do ar, estamos sem telefones”, escreveu Claudio Keller. “Consegui falar com suporte, rompeu fibra em SP, RJ e MG. Tenso”, tuitou Renato Pin, de Santo André (SP).

A outra pane tirou a central de atendimento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) do ar. Dessa vez, isso não aconteceu, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília, tiveram problemas de comunicação.

No Estado de hoje (“Rede da Intelig volta a apresentar falhas“, p. B14).

