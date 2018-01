A forma como interagimos com máquinas mudou muito nos últimos anos. Comandos de voz viraram coisa comum e quase não percebemos. Os eletrônicos já entendem movimentos das mãos e do corpo. O próximo passo para melhorar a interface humano-máquina é que os dispositivos comecem a interpretar emoções.

A primeira aplicação, mais óbvia, atrás da qual as empresas correm, é a publicidade. Na semana passada, a Apple pediu o registro de patente de um sistema que interpreta os sentimentos das pessoas, analisando indicadores como expressões faciais, padrões vocais e batimentos cardíacos.

Segundo o site Business Insider, as informações sobre as emoções do usuário seriam somadas a dados comportamentais (como conteúdos em que já clicou) e contextuais (como o local onde mora) para determinar o melhor anúncio a ser exibido naquele momento.

O pedido de patente não quer dizer que a tecnologia esteja pronta para se transformar em produto no curto prazo. Mas a Apple não é a única a correr atrás de formas de ler emoções para transformá-las em receita publicitária.

No ano passado, uma empresa iniciante americana chamada Affectiva fez um teste que envolveu mil pessoas em quatro países. Os participantes assistiram a 115 anúncios de TV, enquanto câmeras capturavam suas expressões faciais para serem analisadas pela Affectiva.

O sistema criado pela startup identifica movimentos como franzir de testas, sorrisos, levantar de sobrancelhas e risos. Segundo a revista Technology Review, a Affectiva consegue prever com 75% de acerto se as vendas dos produtos vão subir, cair ou continuar as mesmas depois que as campanhas vão ao ar. A acurácia de pesquisas de mercado nessa área costuma ser de 70%.

Apesar de pequena, a diferença mostra a importância da chamada “computação afetiva”. Nem sempre as pessoas são capazes de explicar o que estão sentindo, e os computadores podem tirar das expressões faciais uma indicação mais precisa sobre o que as emoções dos usuários.

A Affectiva foi criada por pesquisadores do Media Lab, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês). Rosalind Picard, uma das fundadoras da empresa, disse à revista que espera que o sistema tenha aplicações mais nobres, como ajudar crianças autistas a interpretar as emoções de outras pessoas ou auxiliar professores a saber se os alunos realmente estão entendendo as aulas.

O Google também tem ambições de ler sentimentos. No ano passado, o futurista Ray Kurzweil, diretor de tecnologia do gigante das buscas, disse que um dos objetivos do Google é ter “inteligência emocional” e entender quem as pessoas realmente são. Para ele, a distância que hoje separa computadores de humanos deixará de existir em 2029.