Técnicas da neurociência – como ressonância magnética funcional e eletrencefalografia – são cada vez mais empregadas para interpretar as emoções de consumidores, como ferramentas para avaliar produtos e campanhas de marketing. Recentemente, a FGV Projetos lançou seu Laboratório de Neuromarketing. Entrevistei por e-mail Duncan Smith (foto), diretor de operações da Mindlab International, empresa parceira da FGV, sobre a aplicação dessas técnicas no País.

Como o conhecimento das reações físicas dos consumidores pode ajudar anunciantes?



As técnicas tradicionais de pesquisa de publicidade e de mercado dependem de respostas explícitas de pessoas e de grupos de entrevistados. Esses métodos funcionam até certo ponto, mas não oferecem um quadro completo. As pessoas nem sempre se comportam da maneira que dizem. Essa é uma fonte real de erro para anunciantes. O neuromarketing nos dá um entendimento mais profundo do processo de pensamento. A maioria das nossas decisões é tomada abaixo do nível da consciência.

Quais são exemplos de bons resultados?



Existem muitos exemplos em que o neuromarketing se mostrou mais vantajoso que as metodologias tradicionais. A Mindlab International acaba de terminar uma pesquisa pioneira com a agência DraftFCB para determinar que fontes de mídia social têm maior influência na publicidade online. A Neurofocus determinou com sucesso que capa venderia mais exemplares da revista New Scientist e a Innerscope Research ajudou a redesenhar o novo rótulo das sopas Campbell. Existem vários outros exemplos, mas muitos clientes preferem não divulgar suas conquistas porque isso dá a eles uma vantagem no mercado e o público ainda não sabe direito o que pensar sobre o neuromarketing.

Alguns críticos consideram essas técnicas invasivas.



É claro que alguns procedimentos são mais invasivos que outros. Um estudo de ressonância magnética funcional exige que os participantes entrem em um leitor de cérebros e fiquem bem quietos. Não é todo mundo que aceita! Por outro lado, muitas técnicas de neuromarketing usadas hoje são completamente não invasivas, como rastreamento ocular e reconhecimento facial de emoções. Uma eletrencefalografia exige que se use uma touca que demora entre cinco e dez minutos para se montar. É importante destacar que todos os participantes dos estudos são completamente informados, recebem pelo seu tempo e aceitam livremente participar.

Quais são as oportunidades no Brasil?



O Brasil tem uma economia vasta, em crescimento. Erros de marketing podem ser muito dispendiosos. A cada quatro projetos que entram em desenvolvimento, somente um chega ao mercado, ainda com o risco de falhar. Nos Estados Unidos, 46% dos recursos alocados a novos produtos são gastos em lançamentos fracassados. Se bem aplicado, o neuromarketing pode ajudar a selecionar as ideias que terão sucesso.

Foto: Divulgação

