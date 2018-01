A japonesa Sony está aproveitando suas marcas famosas no mundo dos eletrônicos para explorá-las nos celulares fabricados pela joint venture com a sueca Ericsson. A empresa lança no Brasil o telefone móvel Cyber-shot (na foto), com câmera de 3,2 megapixels, e começou a produção local de um modelo do celular Walkman, que toca música digital.

