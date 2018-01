Já não é suficiente ter o lema “não seja mau”. O Google está na capa da Economist (em inglês) desta semana. A revista destaca que nunca uma empresa cresceu tão rápido e que a lista daqueles que temem o gigante da internet aumenta a cada dia: emissoras de televisão, editoras de livros, jornais, operadoras de telecomunicações, empresas menores e políticos, tanto conservadores quanto progressistas:

“O Google é muitas vezes comparado à Microsoft (outro inimigo, incidentalmente); mas sua evolução é na verdade mais próxima do setor bancário. Assim como as instituições bancárias acabaram se tornando repositórios do dinheiro das pessoas, e, dessa forma, guardiães da informação privada sobre suas finanças, o Google está se tornando agora o custodiante de uma faixa ainda maior e mais íntima de informações sobre indivíduos. Sim, isso também se aplica a rivais como o Yahoo! e a Microsoft. Mas o Google, através da maneira acelerada com que acumula o tesouro da informação, é quem vai testar os limites do que a sociedade pode tolerar.”